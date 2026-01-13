Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßliches Ausweichmanöver führt zu Unfall in Baunatal-Rengershausen: Polizei bittet um Hinweise auf weißen Pkw

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Montagabend in Baunatal-Rengershausen ereignet hat. Wie der Fahrer eines Ford S-Max einer hinzugerufenen Streife des Polizeireviers Süd-West gegenüber angab, sei er gegen 20:40 Uhr in der Knallhütter Straße, von der Autobahn kommend in Richtung Guntershäuser Straße unterwegs gewesen. In Höhe der Einmündung "Im Lehnhof" sei ihm dann ein weißer Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen, dessen Fahrer offenbar im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Um nicht frontal mit dem anderen Auto zusammenzustoßen, habe der Ford-Fahrer nach rechts ausweichen müssen und sei gegen eine Mauer geprallt. Er blieb dabei glücklicherweise unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Das weiße Auto, zu dem bislang keine weiteren Details bekannt sind, habe seine Fahrt indes trotz des Unfalls in Richtung Autobahn fortgesetzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder der Polizei Hinweise auf den flüchtigen weißen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

