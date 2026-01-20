PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisste 13-jähriges Mädchen konnte wohlbehalten angetroffen werden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Bützow (ots)

Die seit dem 18.01.2026 gegen 22:45 Uhr vermisste 13-jährige Mädchen 
aus Bützow - siehe Pressemitteilung:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6200243
konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der 
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um 
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen 
Daten.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

