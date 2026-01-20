POL-HRO: Vermisste 13-jähriges Mädchen konnte wohlbehalten angetroffen werden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung
Bützow (ots)
Die seit dem 18.01.2026 gegen 22:45 Uhr vermisste 13-jährige Mädchen aus Bützow - siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6200243 konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen Daten. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock
