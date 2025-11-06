PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erpresserischer Menschenraub am 19.04.2025 in Tübingen - Hinweisaufkommen nach der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst"

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ergänzung zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 30.10.2025 / 09.52 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6148061

Nach der Veröffentlichung eines Filmbeitrags zum erpresserischen Menschenraub am 19.04.2025 im Tübinger Schleifmühleweg in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" am Mittwochabend (05.11.2025) sind bis zum Folgetag beim Kriminalkommissariat Tübingen sowie im Aufnahmestudio in München rund zwei Dutzend Hinweise eingegangen.

In der überwiegenden Mehrzahl handelte es sich um Hinweise zum Phantombild, um Hypothesen zu dem Täter oder auch um Ermittlungstipps. Einzelne Hinweise in Bezug auf die mögliche Identität des unbekannten Täters gingen ebenfalls ein. Diesen gehen die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats Tübingen aktuell nach. Aufgrund der andauernden und noch ausstehenden Ermittlungen können weitere Details zum Inhalt der eingegangenen Zeugenhinweise nicht bekannt gegeben werden.

Allen Hinweisgebern gilt unser besonderer Dank.

Die fahndungsrelevanten Fotos und Videosequenzen zum Fall sind auch weiterhin im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg abrufbar. Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/tuebingen-erpresserischer-menschenraub/

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 16:37

    POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

    Reutlingen (ots) - Aichwald (ES): Betrunken gegen Straßenlaterne gekracht und Polizisten beleidigt Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend mit rund 12.000 Euro Sachschaden musste der Fahrzeuglenker seinen Führerschein abgeben. Der stark alkoholisierte 37-Jährige war gegen 23.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Lindenstraße unterwegs und prallte hierbei gegen eine Straßenlaterne. Mehrere Versuche des Mannes, mit dem festgefahrenen Pkw anschließend wegzufahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren