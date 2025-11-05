Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Aichwald (ES): Betrunken gegen Straßenlaterne gekracht und Polizisten beleidigt

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend mit rund 12.000 Euro Sachschaden musste der Fahrzeuglenker seinen Führerschein abgeben. Der stark alkoholisierte 37-Jährige war gegen 23.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Lindenstraße unterwegs und prallte hierbei gegen eine Straßenlaterne. Mehrere Versuche des Mannes, mit dem festgefahrenen Pkw anschließend wegzufahren scheiterten. Stattdessen riefen Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, die Polizei. Die Beamten konnten den 37-Jährigen am Unfallort antreffen und stellten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Der Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Während der anschließenden Blutentnahme im Krankenhaus beleidigte der Mann noch die Polizeibeamten. Diesbezüglich sieht er nun einer Strafanzeige entgegen. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt zudem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. (gj)

Rottenburg (TÜ): Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

14.000 Euro Schaden und ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sind die Folgen eines Unfalls auf der B 28 am Mittwochmorgen. Ein 31-Jähriger war gegen 6.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße Richtung Tübingen unterwegs. Aufgrund von Unaufmerksamkeit dürfte der Mann einen vor ihm fahrenden Peugeot einer 63 Jahre alten Frau übersehen haben, die verkehrsbedingt ihr Fahrzeug abbremsen musste. Infolge des anschließenden Aufpralls wurde der Peugeot so schwer beschädigt, dass abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell