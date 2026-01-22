PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pressemitteilung zum Versammlungsgeschehen in Rostock

Rostock (ots)

Am 21.01.2026 begleiteten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Rostock
und der Bereitschaftspolizei eine angemeldete Kundgebung in Rostock. 
Unter dem Motto "Solidarität für Rojava" versammelten sich in der 
Spitze ca. 300 Versammlungsteilnehmer auf dem Gertrudenplatz am 
Doberaner Platz. Gegen 19:30 Uhr, kurz vor Beendigung der 
Versammlung, wirkten ca. 10 Personen außerhalb der Versammlung durch 
Rufe auf die Versammlungsteilnehmer ein. Daraufhin begaben sich ca. 
100-150 Teilnehmer in die Richtung der Störergruppe und es kam zu 
einer verbalen und teils körperlichen Auseinandersetzung zwischen den
Personengruppen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten, mit 
Unterstützung von Kräften aus den umliegenden Dienststellen sowie 
Kräfte der Bundes- und Bereitschaftspolizei, die Gruppen voneinander 
trennen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des 
Anfangsverdachtes eines schweren Landfriedensbruchs eingeleitet.
 
Sascha Puchala
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

