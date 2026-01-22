Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pressemitteilung zum Versammlungsgeschehen in Rostock

Rostock (ots)

Am 21.01.2026 begleiteten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Rostock und der Bereitschaftspolizei eine angemeldete Kundgebung in Rostock. Unter dem Motto "Solidarität für Rojava" versammelten sich in der Spitze ca. 300 Versammlungsteilnehmer auf dem Gertrudenplatz am Doberaner Platz. Gegen 19:30 Uhr, kurz vor Beendigung der Versammlung, wirkten ca. 10 Personen außerhalb der Versammlung durch Rufe auf die Versammlungsteilnehmer ein. Daraufhin begaben sich ca. 100-150 Teilnehmer in die Richtung der Störergruppe und es kam zu einer verbalen und teils körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personengruppen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten, mit Unterstützung von Kräften aus den umliegenden Dienststellen sowie Kräfte der Bundes- und Bereitschaftspolizei, die Gruppen voneinander trennen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachtes eines schweren Landfriedensbruchs eingeleitet. Sascha Puchala Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

