Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Ladendiebstahl in Schwerin

Schwerin (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Schweriner Altstadt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete ein 23-jähriger deutscher Tatverdächtiger Bekleidungsgegenstände im Gesamtwert von etwa 1.600 Euro. Der Mann legte die Ware in einen Einkaufswagen und verließ anschließend den Kassenbereich, ohne die Artikel zu bezahlen.

Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und stellte den polizeibekannten Mann noch vor Ort.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Die Kriminalpolizei Schwerin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

