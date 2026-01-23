PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrssicherheit im Fokus: Polizei kontrolliert 280 Fahrzeuge auf Alkohol, Drogen und Medikamente

Rostock (ots)

Am gestrigen Donnerstag kontrollierte die Polizeiinspektion Rostock zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr rund 280 Fahrzeuge am Rostocker Mühlendamm. Der Schwerpunkt der Maßnahme lag auf der Überprüfung von Alkohol-, Drogen- und Medikamentenkonsum bei Fahrzeugführenden.

An den umfangreichen Kontrollen waren rund 30 speziell geschulte Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektionen Rostock und Güstrow beteiligt.

In der Folge leiteten die eingesetzten Polizeikräfte vier Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen der alkohol- beziehungsweise betäubungsmittelbeeinflussten Teilnahme am Straßenverkehr ein.

Bei allen Ordnungswidrigkeiten handelte es sich um betäubungsmittelbedingte Verstöße, bei denen die Vortests positiv auf Cannabis beziehungsweise Kokain reagierten. Zudem wurden diverse weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt, insbesondere aufgrund des verkehrstechnischen Zustands einiger Fahrzeuge.

Darüber hinaus leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren gegen einen 50-jährigen deutschen Fahrzeugführer ein, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,98 Promille ergab. Nach eigenen Angaben hatte der Mann zuvor noch seine Tochter von der Schule abgeholt.

In allen genannten Fällen ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Unabhängig von den eingeleiteten Verfahren informierten sie in zwei Fällen die zuständige Führerscheinstelle zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit.

Das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zählt weiterhin zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle, insbesondere solcher mit schwer verletzten oder getöteten Personen. Aus diesem Grund setzt die Polizei auch weiterhin auf regelmäßige Verkehrskontrollen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

  23.01.2026 – 12:20

    POL-HRO: Kind bei Verkehrsunfall auf dem Schulweg leicht verletzt

    Rostock (ots) - Am heutigen Morgen gegen 7:45 Uhr kam es in der Maxim-Gorki-Straße im Rostocker Stadtteil Evershagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger deutscher Fahrer eines Seat die Maxim-Gorki-Straße von der Messestraße kommend in Richtung Thomas-Morus-Straße. In Höhe der Dostojewskistraße überquerte ein Kind auf dem Weg zur ...

  23.01.2026 – 11:57

    POL-HRO: Unbekannte Täter brechen mehrere Firmentransporter auf - Polizei sucht Zeugen

    Steffin (LK NWM) (ots) - Nachdem unbekannte Täter in der zurückliegenden Nacht in vier Firmentransporter eingedrungen sind und daraus diverse Werkzeuge entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die unbekannten Täter im Verlauf der zurückliegenden Nacht Zutritt zu dem Firmengelände in der Ortschaft ...

  23.01.2026 – 11:41

    POL-HRO: Jugendliche Spritztour endet an Laternenmast

    Plau am See (ots) - Am Donnerstagabend ereignete sich in Plau am See ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Wie Zeugen zunächst mitteilten, sei gegen 20:50 Uhr ein PKW aufgefallen, der mit durchdrehenden Reifen und aufheulendem Motor durch die Bahnhofstraße gefahren sei. In der Folge fuhr das Fahrzeug zunächst mit dem Hinterreifen gegen einen Bordstein, ehe es frontal gegen einen ...

