POL-W: W Fußgängerin im Parkhaus angefahren - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am gestrigen Nachmittag (12.01.2026) ereignete sich in einem Parkhaus an der Wilhelmstraße in Wuppertal-Elberfeld ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Fahrerflucht.

Gegen 16:50 Uhr meldete eine 43-jährige Frau, dass sie durch einen Pkw gestreift worden sei, als sie sich zu Fuß in Richtung des Treppenhauses begeben wollte. Der Pkw sei zu diesem Zeitpunkt rückwärts gefahren. Am Steuer habe sich eine Fahrerin befunden, die sich, von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne sich um die leichtverletzte Frau zu kümmern. Die Fahrerin sei etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen und hatte ihre dunkelblonden Haare zum Zopf gebunden.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

