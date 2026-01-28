PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Geschäft

Kaiserslautern (ots)

Am späten Montagabend brachen Unbekannte in ein Geschäft in der Maxstraße ein. Nachdem die Täter zunächst an einer Eingangstür scheiterten, fanden sie schlussendlich doch einen Weg in den Markt. In den Räumen fanden sie ein Behältnis mit Bargeld und erbeuteten einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls ein. Zeugen, denen am Montagabend zwischen 23 Uhr und Mitternacht verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

