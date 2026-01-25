Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Diebstähle aus geparkten Autos in Carlsberg
Carlsberg (ots)
In der nach von Samstag auf Sonntag wurden aus mehreren unverschlossenen Autos in Carlsberg Kleingeld und Wertgegenstände entwendet. Anhand bereits gesicherter videoaufnahmen kann der Tatzeitraum auf zumindest die Zeit von 02:45 - 04:30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise, insbesondere von Überwachungsvideos, nimmt die Polizei Grünstadt entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Telefon: 06359-9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
