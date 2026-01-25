Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hausfriedensbruch

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 25.01.2026 gegen 01:30 Uhr kam es in der Industriestraße zu einem Hausfriedensbruch. Die Geschädigten konnten beim Nachhausekommen zwei unbekannte Männer dabei beobachten, wie diese ihren Hof verließen. Anschließend entfernten sich die Männer mit einem Auto und einem Motorrad. Weder zu den Männern noch zu den Fahrzeugen liegen nähere Informationen vor. Eine Überprüfung des Anwesens ergab, dass es nicht zu einem Einbruch kam.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell