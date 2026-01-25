Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ladendiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.01.2026 gegen 11:30 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Adolf-Kolping-Straße. Hierbei beobachtete der Ladendetektiv einen 67-jährigen Mann dabei, wie dieser Ware aus den Regalen entnahm, diese in seinen Einkaufwagen legte und den Markt anschließend durch den Eingang verließ. Die hinzugerufene Streife stellte bei der Durchsuchung des Mannes fest, dass er bei der Tat ein Taschenmesser in seiner Jacke zugriffsbereit mit sich führte. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand, weshalb er im Anschluss in die JVA verbracht wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl mit Waffen eingeleitet.

