Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Großkarlbach - Einbruch in Einfamilienhaus

Großkarlbach (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 24.01.2026, 14:00 Uhr und 19:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kohlweg ein. Zur genauen Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich des Kohlwegs und in der näheren Umgebung in Großkarlbach, auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

