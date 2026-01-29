PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Aggressiver Mann sucht mehrfach Streit

Kaiserslautern (ots)

Ein 35-jähriger Mann ist am Mittwoch durch sein wiederholtes aggressives Verhalten aufgefallen. Am Nachmittag pöbelte er zunächst im Bereich des Fackelbrunnens einen 51-Jährigen an, warf eine Flasche nach ihm und schlug ihm ins Gesicht. Der 51-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen unterhalb des Auges. Anschließend entfernte sich der 35-Jährige.

Kurz danach konnten Polizeibeamte den Mann in der Fruchthallstraße kontrollieren. Er wurde zur Dienststelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille.

Keine zwei Stunden später geriet der 35-Jährige am Schillerplatz erneut in eine Auseinandersetzung: Er schlug einem 50-jährigen Bekannten ins Gesicht, ohne dass dieser verletzt wurde. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten zeigte sich der Mann weiterhin aggressiv und kooperierte nicht. Da er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er erneut zur Dienststelle gebracht. Dort randalierte der 35-Jährige weiter, sodass er fixiert werden musste.

Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens übergaben die Einsatzkräfte den Mann an die Ordnungsbehörde, die ihn in eine Klinik brachte. Gegen den 35-Jährigen werden nun strafrechtliche Ermittlungen geführt. Die genauen Hintergründe der Streitigkeiten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

