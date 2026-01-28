PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 38-Jähriger attackiert drei Männer

Kaiserslautern (ots)

Ohne erkennbaren Grund hat ein Mann am Dienstsagabend gleich drei andere attackiert. Das meldete ein Zeuge gegen 20.15 Uhr der Polizei. In der Klosterstraße soll der 38-Jährige die Männer ins Gesicht geschlagen haben. Einer von ihnen wehrte sich letztlich und landete ebenfalls einen Gesichtstreffer. Die Beamten nahmen vor Ort beim Verdächtigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der Mann stimmte einem Atemtest zu, das Ergebnis: 3,39 Promille. Zudem gab er an, noch weitere Rauschmittel konsumiert zu haben, darunter Gras und Ecstasy. Ihm wurde ein Platzverweis für die Innenstadt erteilt. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung folgt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
