Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Parkausweis eigenmächtig verlängert?

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 39-Jährige steht im Verdacht, seinen Anwohnerparkausweis eigenmächtig um zwei Jahre verlängert zu haben. Er täuschte somit vor, parkberechtigt zu sein und die erforderliche Gebühr für die Verlängerung des Dokuments bezahlt zu haben. Allerdings fiel der Täuschungsversuch auf, weshalb Anzeige erstattet und Ermittlungen eingeleitet wurden. Der 39-Jährige hat sich noch nicht zu dem Vorwurf geäußert. |cri

