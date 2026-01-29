Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Mainzer Straße und Europaallee von einer Frau mit ihrem Pkw angefahren worden. Der 18-jährige Radler fuhr auf dem Fahrradstreifen die Mainzer Straße entlang und wollte die Europaallee an der grün anzeigenden Ampel überqueren. Zur gleichen Zeit wollte die 21-jährige Fahrerin eines VW Polos von der Mainzer Straße nach rechts in die Europaallee einbiegen.

Dabei übersah sie den bevorrechtigten 18-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und zog sich eine leichte Verletzung an Bein und Arm zu. Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzt 250 Euro.

Die Polizei Kaiserslautern nahm den Unfall auf und ermittelt nun gegen die Autofahrerin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell