Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Schiffscontainer aufgebrochen?

Kaiserslautern (ots)

Ein Einbruchdiebstahl ist der Polizei am Mittwoch aus dem Stadtteil Siegelbach gemeldet worden. Nach Angaben des Betroffenen seien mehrere Schiffscontainer, die in der Straße "Am Sportplatz" stehen, aufgebrochen und diverse Gegenstände daraus gestohlen worden. Dabei soll es sich um einen Strand-Buggy, Komplettreifen, verschiedene Fahrzeugkomponenten, Motorenöl und Werkzeug im Gesamtwert von mehreren tausend Euro handeln.

Gesucht werden Zeugen, die in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell