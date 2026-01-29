POL-PDKL: Flutlicht-Spiel auf dem Betzenberg

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am Samstag, 31. Januar, empfängt der 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion die Mannschaft von SV 07 Elversberg. Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Die Polizei rechnet mit hohem Besucheraufkommen und daher mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um das Stadion sowie im Innenstadtbereich vor und nach dem Spiel. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, ausreichend Zeit für ihre An- und Abreise einzuplanen und nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Wichtiger Hinweis für Anreisende aus Richtung des Saarlands: Gästefans, die über die A6 aus Richtung Saarland anreisen, sollten unbedingt an der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost abfahren. Eine frühere Abfahrt gefährdet die Teilnahme an der Veranstaltung aufgrund Verkehrsstörungen. Um den innerstädtischen Verkehr zu entlasten, empfiehlt die Polizei die Nutzung der Park-&-Ride-Parkplätze. Von dort verkehren Shuttlebusse der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) direkt zum Stadion und nach dem Spiel wieder zurück. Der Messeplatz steht ebenfalls als Parkfläche zur Verfügung. Von dort ist das Fritz-Walter-Stadion fußläufig in wenigen Minuten erreichbar.

Aktuelle Informationen zu Verkehrslage, Baustellen, Parkmöglichkeiten und Shuttle-Betrieb der SWK sind im Internet unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern abrufbar.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Parkplätze im unmittelbaren Wohngebiet rund um das Stadion ausschließlich für Anwohner und Berechtigte mit entsprechendem Parkschein vorgesehen sind. Ohne gültigen Parkberechtigungsschein können durch die Ordnungsbehörde kostenpflichtige Verwarnungen erteilt werden. Zur Sicherung des Verkehrs und zur Lageübersicht setzt die Polizei am Spieltag auch eine polizeiliche Drohne ein, um bei Bedarf schnell und zielgerichtet reagieren zu können. Vor und nach dem Spiel kommt es voraussichtlich insbesondere am Elf-Freunde-Kreisel und in der Kantstraße zu Sperrungen für den motorisierten Verkehr, um Fußgänger- und Fahrzeugverkehr sicher voneinander zu trennen.

Abschließend betont die Polizei:

Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen wird nicht toleriert. Gegen Personen, die sich nicht an die Regeln halten, wird konsequent vorgegangen. Gewalt und Randale haben nichts mit Fankultur zu tun und schaden der überwältigenden Mehrheit friedlicher Fußballfans. Die Polizei wünscht allen Besucherinnen und Besuchern eine gute An- und Abreise, einen angenehmen Aufenthalt in Kaiserslautern und einen spannenden, fairen Fußballabend - im Stadion und darüber hinaus. | kle

