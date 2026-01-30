Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bargeld und Bankkarten aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Nacht zu Donnerstag an einem Pkw in der Papiermühlstraße zu schaffen gemacht und mehrere Bankkarten sowie eine dreistellige Bargeldsumme gestohlen. Das Auto war von seinem Fahrer am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr unverschlossen am Straßenrand abgestellt worden. Als der 43-Jährige am Donnerstagmittag zu dem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die Fahrertür offen stand und die Bankkarten sowie das Bargeld fehlten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |elz

