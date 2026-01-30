PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fluch und Segen der modernen Technik

Kaiserslautern (ots)

Neufahrzeuge werden in Deutschland seit ein paar Jahren mit einem sogenannten eCall-System ausgestattet. Das System kann bei einem Unfall automatisch einen Notruf absetzen und dabei auch wichtige Daten wie den Standort übermitteln. - Manchmal ist die moderne Technik allerdings nicht nur ein Segen, sondern produziert Falschmeldungen. So auch am Donnerstagnachmittag: Kurz vor 17 Uhr ging über einen solchen eCall-Notruf eine Unfallmeldung aus der Merkurstraße bei der Integrierten Leitstelle ein. Die Kollegen meldeten der Polizei, dass kein Kontakt zum Fahrzeugführer zustande gekommen sei. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten aus und suchten vor Ort nach der Unfallstelle - aber: Fehlanzeige. Es war nichts zu finden.

Da der eCall von einem "Opel" ausging, fragten die Polizeibeamten in einem nahegelegenen Autohaus nach und erfuhren dort, dass der vermeintliche Unfallwagen tatsächlich auf dem Betriebsgelände stand - allerdings nicht wegen eines Unfallschadens, sondern weil er wegen einer schwachen Batterie an einem Ladegerät angedockt war. Offenbar hatte der "Energiemangel" den Notruf ausgelöst.

Etwas später meldete sich die Integrierte Leitstelle erneut Hilfe suchend bei der Polizei. Der Grund: Alle fünf Minuten gingen von dem Fahrzeug solche eCalls ein. Die Polizisten nahmen deshalb erneut Kontakt zu dem Autohaus auf, um den Missstand beheben zu lassen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

