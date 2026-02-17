PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Sundern (ots)

In Sundern-Langscheid kam es am Montag, den 16.02.2026, zwischen 16:30 Uhr und 23:55 Uhr zu einem Einbruch in eine Privatwohnung in der Straße "Am Sorpesee". Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Rückseite des Mehrfamilienhauses Zutritt zur Wohnung im Erdgeschoss. Die Täter durchwühlten die Wohnung, bevor sie diverse Sachen entwendeten und in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise nimmt die Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

