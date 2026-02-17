Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Weiterer Verdacht auf K.O.-Tropfen in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag erhielt die Polizeiwache Arnsberg Kenntnis über den Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung durch die Verabreichung von K.O.-Tropfen. Eine 32-jährige Frau aus Arnsberg besuchte zusammen mit ihren Freundinnen am Sonntag, den 15.02.2026, um 15:00 Uhr, eine Gaststätte in der Straße Alter Markt in Alt-Arnsberg. Im weiteren Verlauf des Besuchs entwickelte die Frau Symptome, die sie nicht mit ihrem Alkoholkonsum in Einklang bringen konnte. Bei diesen Symptomen hat es sich unter anderem um Schwindel und Übelkeit gehandelt. Sie wurde im Anschluss von Vertrauenspersonen nach Hause gebracht. Da die Geschädigte den Sachverhalt erst einen Tag später zur Anzeige brachte, wurde auf die Entnahme einer Blutprobe verzichtet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

