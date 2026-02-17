Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verdacht auf K.O.-Tropfen in Marsberg

Marsberg (ots)

Am 16.02.2026 wurde bei der Polizeiwache in Marsberg ein Verdachtsfall der gefährlichen Körperverletzung durch K.O.-Tropfen angezeigt. Demnach habe eine Marsbergerin am Abend des 14.02.2026 die Karnevalsveranstaltung in Westheim besucht. Die Frau gab an, über den Abend verteilt zwei Bier und zwei Schnäpse getrunken zu haben. Plötzlich habe sie sich sehr unwohl gefühlt. Sie sei dann mit einer Freundin nach draußen an die frische Luft gegangen. Kurz danach sei ihr Zustand schlagartig schlechter geworden und sie sei zu Boden gefallen. Kurz danach sei sie bewusstlos geworden. Sie sei dann nach Hause gebracht worden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Kriminalkommissariat. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Marsberg unter 02992-90200-3711 zu melden.

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis nutzt diesen Anlass, um auf die Bedeutung gegenseitiger Aufmerksamkeit bei Veranstaltungen hinzuweisen. Insbesondere bei Feiern mit vielen Menschen kann es hilfreich sein, Getränke möglichst selbst im Blick zu behalten und Veränderungen des eigenen körperlichen Befindens ernst zu nehmen. Begleitpersonen werden gebeten, aufeinander zu achten und bei plötzlichem Unwohlsein frühzeitig Unterstützung zu organisieren. Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher sollten sich nicht scheuen, das Personal oder andere Anwesende anzusprechen und im Zweifel den Rettungsdienst anzufordern.

Bei einem entsprechenden Verdacht sollte möglichst frühzeitig ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden, da Blut- oder Urinproben zeitnah entnommen werden müssen, um einen möglichen Einsatz von K.O.-Tropfen nachweisen zu können. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei jederzeit entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell