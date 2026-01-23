Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Dieseldiebstahl - Täter auf frischer Tat gefasst

Gewerbepark Höhfröschen (ots)

Dank der Beobachtungen einer aufmerksamen Anwohnerin konnte im Laufe der Nacht ein Täter auf frischer Tat beim Dieseldiebstahl gefasst werden. Der 70 jährige Mann hatte 23 Kanister bei sich, von denen er bereits 13 Kanister mit Diesel befüllt hatte, welchen er aus einem LKW mittels Schlauch in die Kanister laufen ließ. Der PKW des Mannes war bereits mit einigen vollen Kanistern beladen, sowie mit Werkzeug und Schläuchen. Der Täter leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Bei der Festnahme wurde auch ein Polizeihund eingesetzt. Der Täter muss sich nun aufgrund mehrerer Straftaten verantworten. An zwei LKW der geschädigten Spedition wurden die Tankdeckel beschädigt und es wurden ca. 260 Liter Diesel abgezapft. Der Schaden dürfte sich auf ca. 650 EUR belaufen. /piwfb

