Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 18:30 Uhr kam es im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung in einem Gasthaus in der Straße Alter Markt in Alt-Arnsberg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 34-jähriger Mann aus Sundern besuchte die Veranstaltung zum Tatzeitpunkt. Ein bislang unbekannter Täter schlug dem Mann dabei unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Um sich zu wehren, stieß er den Angreifer weg. Anschließend kamen zwei weitere unbekannte Täter hinzu und hielten den Geschädigten an dem Armen fest. Ein vierter unbekannter Täter schlug dem Mann dann mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Daraufhin kam die Security und führte die unbekannten Täter nach draußen. Der 34-jährige Mann aus Sundern wurde leicht verletzt. Ob der Tat ein Streit vorausging, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zu den Tätern sind lediglich rudimentäre Personenbeschreibungen bekannt. Der Mann, der den Geschädigten zuerst schlug, wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 187 cm groß

- Ca. 27- 28 Jahre alt

- Dunkle Haare

- Orangener Overall

- Schwarze Sturmhaube über die Nase gezogen

- Osteuropäischer Phänotyp

Zu einem weiteren unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- Ca. 185 cm groß

- Orangener Overall

- Schwarze Maske

Zu den anderen beiden unbekannten Tätern können keine näheren Angaben gemacht werden. Hier ist lediglich bekannt, dass diese ebenfalls einen orangenen Overall trugen.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell