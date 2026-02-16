Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Versuchter Einbruch in Pulverbeschichtungsfirma in Sundern
Sundern (ots)
Zwischen dem 12.02.2026 um 16:00 Uhr und dem 13.02.2026 Uhr 04:30 Uhr betraten bislang unbekannte Täter die Produktionshalle einer Pulverbeschichtungsfirma in der Straße Zum Dümpel in Sundern. In der Halle versuchten sie, eine Bürotür aufzubrechen. Die Tür wurde erheblich beschädigt, hielt aber stand. Es blieb beim Versuch. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Sundern unter 02933-90200 zu melden.
