Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person zwischen Werpe und Felbecke

Schmallenberg (ots)

Am 15.02.2026 um 22:00 Uhr befuhr eine 47-jährige Frau aus Finnentrop die L 737 aus Werpe kommend in Richtung Felbecke. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor sie vermutlich aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw prallte gegen einen Baum, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kollidierte rechts neben der Fahrbahn mit einem weiteren Baum. Die Frau wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst transportierte sie in ein Krankenhaus. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

