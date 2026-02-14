Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Flucht

Marsberg (ots)

Am 13.02.2026, gegen 22:10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen 3er BMW die B7 zwischen Niedermarsberg und Bredelar. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Buschwerk. Ein Zeuge stellte den verunfallten Wagen fest, bei dem die Scheinwerfer und die Scheibenwischer noch eingeschaltet waren und einige Airbags ausgelöst hatten. Es befand sich jedoch kein Fahrer im Fahrzeug. Die Polizei konnte im Nahbereich ebenfalls keine Person antreffen. Aufgrund der Spurenlage hat sich der vermutlich nur leicht verletzte Fahrer zu Fuß vom Unfallort entfernt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

