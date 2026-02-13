Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendiebstähle in Meschede

Meschede (ots)

Polizei bittet um Hinweise.

Am Montag, den 09.02.2026, um 19:12 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Jahnstraße zu einem Ladendiebstahl. Zwei bislang unbekannte Täter füllten ihren Einkaufswagen zunächst mit diverser Ware. Anschließend verließen sie das Gebäude, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Zeuge sprach die unbekannten Täter auf den Diebstahl an. Daraufhin flüchteten beide zu Fuß in verschiedene Richtungen. Die Ware ließen sie zurück. Einer der beiden Täter sprang während seiner Flucht in eine Hecke eines angrenzenden Unternehmens für Karosserie- und Fahrzeugbau. Die flüchtigen Täter könnten sich anschließend mit einem Auto vom Tatort entfernt haben. Beschreibungen nach könnte es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen schwarzen Mercedes Kombi gehandelt haben. Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter A

- Ca. 25- 30 Jahre alt

- Ca. 175 cm groß

- Breite/ dicke Statur

- Südländischer Phänotyp

- Arabischer Akzent

- Schwarze Sweatjacke

- Graue Jogginghose

- Schwarze Sneaker

Täter B

- Ca. 25- 30 Jahre alt

- Ca. 175 cm groß

- Breite/ dicke Statur

- Südländischer Phänotyp

- Arabischer Akzent

- Olivgrünes Langarmshirt

- Jeans

- Schwarze Sneaker

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte der Ladendiebstahl im Zusammenhang mit einer Tat vom 30.01.2026 in einem Supermarkt in der Straße Im Schwarzen Bruch in Meschede stehen. Hierzu wurde folgendes berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6208235

Die Polizei bittet daher um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise geben können, werde gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

