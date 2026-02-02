PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Meschede

Meschede (ots)

Am Freitag, den 30.01.2026, um 20:52 Uhr, kam es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in einem Lebensmittelmarkt in der Straße Im Schwarzen Bruch in Meschede. Ein bislang unbekannter Täter betrat den Lebensmittelmarkt kurz vor Ladenschluss. Er näherte sich dem Kassenbereich und verschaffte sich gewaltsam Zugriff auf eine der dortigen Kassen. Mit seiner Tatbeute flüchtete er anschließend zu Fuß in Richtung der Autowaschanlagen. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   -	Ca. 175 cm groß
   -	Normale Statur
   -	Südländischer Phänotyp
   -	Bart
   -	Dunkle Bekleidung
   -	Dunkle Kappe

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

