Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Arnsberg-Herdringen

Arnsberg (ots)

Am Samstag, den 31.01.2026, im Zeitraum von 15:00- 22:15 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Fürstenbergstraße in Arnsberg-Herdringen zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus. Der oder die Täter durchsuchten einen als Büro genutzten Raum. Sie flüchteten anschließend mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell