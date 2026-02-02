PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Arnsberg-Herdringen

Arnsberg (ots)

Am Samstag, den 31.01.2026, im Zeitraum von 15:00- 22:15 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Fürstenbergstraße in Arnsberg-Herdringen zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus. Der oder die Täter durchsuchten einen als Büro genutzten Raum. Sie flüchteten anschließend mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 07:47

    POL-HSK: Schlägerei in Winterberger Gaststätte

    Winterberg (ots) - Am 31.01.2026 kam es gegen 20:20 Uhr zu einer Schlägerei in einer Gaststätte in Winterberg. Eine Gruppe niederländischer Gäste sei aufgefordert worden, wie zuvor abgesprochen einen Tisch zu räumen, weil der Tisch im Anschluss reserviert war. Die angesprochene Gruppe habe sich jedoch geweigert und einen Angestellten der Gaststätte ins Gesicht geschlagen. Ein weiterer Angestellter wurde auf die ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 07:31

    POL-HSK: Streit über Verhalten im Straßenverkehr eskaliert - Mann mit Radschlüssel geschlagen

    Marsberg (ots) - Zwei Autofahrer befuhren am 31.01.2026 gegen 15 Uhr hintereinander die B7 zwischen Marsberg und Westheim. Der vorausfahrende 26-jährige Marsberger gab später an, dass der hinter ihm Fahrende ständig dicht aufgefahren sei und die Lichthupe betätigt habe. Der hinterherfahrende 23-jährige Marsberger gab wiederum an, dass er einen Überholversuch ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 09:33

    POL-HSK: Verfolgungsfahrt Sundern

    Sundern (ots) - Am Freitag, gegen 19:30 Uhr sollte durch einen Streifenwagen ein Fahrzeug im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrolliert werden. Bei dem Versuch das Fahrzeug anzuhalten, flüchtete der Fahrzeugführer und beschleunigte so stark, dass er aus den Augen verloren wurde. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug geparkt im Umfeld angetroffen werden. Der 20 jährige Fahrzeugführer aus Sundern wurde ermittelt. Es stellte sich heraus, dass er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren