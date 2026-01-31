Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verfolgungsfahrt Sundern

Sundern (ots)

Am Freitag, gegen 19:30 Uhr sollte durch einen Streifenwagen ein Fahrzeug im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrolliert werden. Bei dem Versuch das Fahrzeug anzuhalten, flüchtete der Fahrzeugführer und beschleunigte so stark, dass er aus den Augen verloren wurde. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug geparkt im Umfeld angetroffen werden. Der 20 jährige Fahrzeugführer aus Sundern wurde ermittelt. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell