Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Marsberg

Marsberg (ots)

Im Zeitraum vom 21.01.2026 um 12:00 Uhr bis zum 28.01.2026 um 18:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Zu den Brodwiesen in Marsberg zu einem Einbruch in einen Kellerraum. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Kellerraum. Der oder die Täter flüchteten anschließend mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200-3711 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell