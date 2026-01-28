Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Angaben zu gefährlicher Körperverletzung in einem Schulbus

Altkreis Brilon (ots)

Am Nachmittag des 27.01.2026 erstattete die Mutter einer 13-jährigen Schülerin aus dem Altkreis Brilon Strafanzeige, um einen Vorfall zum Nachteil ihrer Tochter in einem Schulbus zu melden. Demnach habe die 13-Jährige am Vormittag in einem Vierer-Sitz gesessen, als eine ebenfalls 13-jährige Mitschülerin zu ihr gekommen sei. Die Mitschülerin habe der Geschädigten einen Schnee- bzw. Eisball gegen den Mund gedrückt. Dabei habe Mitschülerin den Hinterkopf der Geschädigten mehrfach gegen eine Metallstange geschlagen, die hinter ihrem Sitz angebracht war. Die Geschädigte wurde leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Weitere Ermittlungen werden durch das zuständige Kriminalkommissariat geführt.

