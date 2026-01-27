PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Handys aus Sicherungshalterung gerissen - zwei Täter flüchtig

Brilon (ots)

Am 24.01.2026 um 13:25 Uhr betraten zwei bislang unbekannte junge Männer einen Telekommunikationsladen in der Briloner Bahnhofstraße. Sie lenkten eine Mitarbeiterin ab. In einem unbeobachteten Moment riss der eine Täter zwei Smartphones (iPhone Air, iPhone 17 Pro) aus der Sicherungshalterung, während der Komplize die Eingangstür öffnete. Beide flüchteten fußläufig aus dem Laden über die Straße "Spritzengasse". Eine Videokamera zeichnete die beiden Unbekannten auf. Sie werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

   - 18 bis 20 Jahre alt
   - südländischer Phänotypus
   - schwarze glänzende Daunenjacke
   - schwarzer Pullover mit Kapuze
   - weißes T-Shirt
   - welches hinten unter dem Pullover heraushängt
   - schwarze Jogginghose
   - weiße Socken
   - schwarze Schuhe

Person 2:

   - ca.180cm groß
   - 18 bis 20 Jahre alt
   - südländischer Phänotypus
   - schwarze Haare
   - schwarze Kappe mit weißer Aufschrift vorne und seitlich
   - schwarze glänzende Daunenjacke
   - dunkle Jeans
   - schwarze Schuhe mit weißen Details

Beide verfügten nur über geringe Deutschkenntnisse.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

