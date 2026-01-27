PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Neheimer Gaststätte

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 25.01.2026 um 21:30 Uhr bis zum 26.01.2026 um 11:30 Uhr kam es in einer Gaststätte am Neheimer Markt zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über die Eingangstür Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten jedoch an dem Versuch und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

