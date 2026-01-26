Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Winterberg

Winterberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 01:25 Uhr kam es in einer Diskothek in der Marktstraße in Winterberg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 25-jähriger Algerier aus Winterberg befand sich nach eigenen Angaben auf der Tanzfläche, als er unvermittelt von mindestens sechs bislang unbekannten Tätern angegriffen und geschlagen wurde. Alle Beteiligten verließen daraufhin die Diskothek. Im Eingangsbereich wurde der 25-jährige Mann erneut von den unbekannten Tätern geschlagen. Ein 26-jähriger Deutscher aus Winterberg versuchte, dazwischenzugehen und dem Geschädigten zu helfen. Hierbei wurde er ebenfalls geschlagen. Die bislang unbekannten Täter entfernten sich anschließend vom Tatort. Die beiden angegriffenen Männer wurden jeweils leicht verletzt. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981- 90200 in Verbindung zu setzen.

