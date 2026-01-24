Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Versuchter Einbruch in Wohnung
Arnsberg (ots)
Neheim - Am Freitag, 23.01.2026, versuchten sich unbekannte Täter am Nachmittag Zugang in eine Wohnung zu verschaffen. Ein gewaltsames Eindringen gelang jedoch nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.
