Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Wohnung

Arnsberg (ots)

Neheim - Am Freitag, 23.01.2026, versuchten sich unbekannte Täter am Nachmittag Zugang in eine Wohnung zu verschaffen. Ein gewaltsames Eindringen gelang jedoch nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

