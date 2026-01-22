Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Neuer Wachleiter in Sundern: Markus Meier wurde offiziell vorgestellt

Sundern (ots)

Am 22. Januar 2026 wurde der neue Wachleiter der Polizeiwache Sundern, Polizeihauptkommissar Markus Meier, offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Landrat Thomas Grosche und der Abteilungsleiter der Polizei, Thomas Vogt, begrüßten ihn gemeinsam mit Bürgermeisterin Dr. Jacqueline Bila sowie dem Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Sundern, Herrn Jüngst. In seiner Ansprache hob Behördenleiter Thomas Grosche die zentrale Bedeutung der Polizeiwachen für Sicherheit und Präsenz in der Region hervor. Markus Meier übernimmt künftig die Verantwortung für den Wach- und Bezirksdienst in Sundern. Dieser umfasst ein Gebiet von rund 193 Quadratkilometern mit etwa 27.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Unterstützt wird er dabei von drei Bezirksdienstbeamten sowie dem Team des Wachdienstes. Zu den Aufgaben des neuen Wachleiters zählt insbesondere die Pflege und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen und Organisationen, darunter das Ordnungsamt, die Feuerwehr, das Jugend- und Sozialamt, Schulen, Kirchen und Vereine. Darüber hinaus fungiert er als Ansprechpartner für andere Polizeidirektionen sowie für Kriminalitätsschwerpunkte und Sondereinsätze. Polizeidirektor Thomas Vogt unterstrich die besondere Verantwortung und Bedeutung der Funktion des Wachleiters. In Sundern könne sich Meier auf ein "sehr gutes, hoch motiviertes und vorbildliches Personal" verlassen. Zugleich würdigte Vogt die Arbeit von Meiers Vorgängerin Anja Gerling, die inzwischen zur Leitstelle gewechselt ist. Der 54-jährige Markus Meier ist verheiratet und in Warstein aufgewachsen. Seine Polizeiausbildung absolvierte er von 1990 bis 1993 in Schloß Holte-Stukenbrock. Nach seiner Erstverwendung in Wuppertal führte ihn sein beruflicher Werdegang zur Autobahnpolizei nach Hagen und Arnsberg. Von 2010 bis 2025 war er im Kreis Soest tätig, unter anderem bei den Polizeiwachen Lippstadt und Warstein sowie in der Leitstelle. Seit 2025 gehört er der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis an und ist seit August Leiter der Polizeiwache Sundern. "Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen sowie darauf, Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger zu sein", betonte Meier.

