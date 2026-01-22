PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Arnsberg (ots)

Die Polizei hat in der Nacht drei Personen festgenommen, die auf das Gelände des Flugplatzes Arnsberg-Menden eingedrungen sind. Es handelt sich um zwei Frauen und einen Mann im Alter von 23, 56 und 28 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit, die dem Spektrum Klimaaktivisten zuzuordnen sind. Aufgrund der Umstände des Antreffens ist davon auszugehen, dass sie beabsichtigten, ein derzeit abgestelltes Flugzeug zu beschädigen, welches im Besitz des Bundeskanzlers steht. Eine weitere Person war bereits unmittelbar zuvor im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgefallen, in der sie angab, den örtlichen Flugplatz zu suchen. Zu dieser angetroffenen Person lagen polizeiliche Erkenntnisse aus dem Spektrum politisch motivierter Kriminalität vor. Es wurden polizeiliche Maßnahmen zur Überprüfung des Flugplatzes eingeleitet. Die drei weiteren Personen konnten dort angetroffen werden, nachdem sie sich zuvor unrechtmäßig Zugang verschafft hatten. Etwaig beabsichtigte Protestaktionen haben nicht mehr stattgefunden. Weitere Auskünfte können bis auf Weiteres nicht erteilt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

