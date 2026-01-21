PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Marsberg-Westheim

Marsberg (ots)

Im Zeitraum vom 13.01.2026 um 18:00 Uhr bis zum 20.01.2026 um 17:45 Uhr kam es in einem Feuerwehrhaus in der Franziskusstraße in Marsberg-Westheim zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Der oder die Täter durchwühlten verschiedene Schränke und flüchteten mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200-3711 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

