PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch auf Firmengelände in Meschede

Meschede (ots)

Im Zeitraum vom 16.01.2026 um 20:00 Uhr bis zum 19.01.2026 um 07:30 Uhr kam es auf dem Gelände einer Firma für Kälte- und Klimatechnik in der Straße Zum Rohland in Meschede zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Zaunelement gewaltsam Zutritt zu dem Gelände. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 08:23

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Brilon

    Brilon (ots) - Am gestrigen Tag erhielt die Polizeiwache Brilon Kenntnis über einen Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Straße Mühlenweg in Brilon. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über eine Terrassentür Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Sie scheiterten jedoch und flüchteten in unbekannte Richtung. Ein konkreter Tatzeitraum kann derzeit nicht benannt werden. Die Kriminalpolizei hat ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:21

    POL-HSK: Ladendieb flüchtet mit seiner Beute und wird später von der Polizei gefasst

    Brilon (ots) - Am gestrigen Tag um 13:10 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Brilon zu einem räuberischen Diebstahl. Eine Mitarbeiterin beobachtete zunächst, wie ein 14-jähriger Junge aus Marsberg Süßwaren in seine Tasche steckte. Bevor er den Laden mit seinem Diebesgut verlassen konnte, sprachen ihn zwei Mitarbeiterinnen auf den ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 09:20

    POL-HSK: Einbrüche im HSK

    Hochsauerlandkreis (ots) - Neheim Im Zeitraum vom 16.01.2026 um 11:30 Uhr bis zum 18.01.2026 um 15:30 Uhr kam es in der Wiesenstraße in Neheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Der oder die Täter durchwühlten Schubladen und Schränke in diversen Räumen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren