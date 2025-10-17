PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person +++

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein-Hahn, Aarstraße, zw. Rembrandtstraße und Wiesbadener Straße, Freitag, 17.10.2025, 01:36 Uhr,

(SIm) In der Nacht auf Freitag kam ein Pkw in Taunusstein-Hahn von der Fahrbahn ab. Ein Mitfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein 19-jähriger Mann aus Bad Schwalbach befuhr mit seinem Opel Corsa die Aarstraße in Hahn, aus Richtung Wehen kommend, in Fahrtrichtung Wiesbadener Straße. Kurz nach der Rembrandtstraße kam der 19-jährige aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr die Stele einer dort ansässigen Firma. Diese fungierte im weiteren Verlauf als Rampe, wodurch der Pkw abhob und in ca. 1 Meter Höhe einen Baum touchierte und in den Metallzaun der Firma krachte. Der 19-jährige Fahrer, sein 17-jähriger Mitfahrer und seine 17-jährige Mitfahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr schwer verletzt befreit werden. Der 17-jährige Mitfahrer aus Bad Schwalbach wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 17-jährige Mitfahrerin aus Aarbergen und der 19-jährige Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Aarstraße war im Bereich der Unfallstelle für ca. vier Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell