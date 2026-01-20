Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Auto prallte gegen Fahrradfahrer
Brilon (ots)
Am 19.01.2026 um 16:05 Uhr befuhr ein 50-jähriger Briloner mit seinem Fahrrad den Nehdener Weg aus Richtung Nehden kommend in Richtung Brilon. In die gleiche Richtung fuhr ein 24-jähriger Autofahrer. Hinter der Kreuzung Nehdener Weg / Hinterm Gallberg prallte der Autofahrer in Höhe der Bushaltestelle "Im Kissen" gegen das Fahrrad des 50-Jährigen. Der Fahrradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Möglicherweise trug die tief stehende Sonne zu dem Verkehrsunfall bei. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.
