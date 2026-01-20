Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendieb flüchtet mit seiner Beute und wird später von der Polizei gefasst

Brilon (ots)

Am gestrigen Tag um 13:10 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Brilon zu einem räuberischen Diebstahl. Eine Mitarbeiterin beobachtete zunächst, wie ein 14-jähriger Junge aus Marsberg Süßwaren in seine Tasche steckte. Bevor er den Laden mit seinem Diebesgut verlassen konnte, sprachen ihn zwei Mitarbeiterinnen auf den beabsichtigten Diebstahl an und baten ihn in einen Nebenraum, um auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Dort wurde der 14-jährige Ladendieb aggressiv. Er schlug und trat auf die beiden Mitarbeiterinnen ein und flüchtete mit den gestohlenen Süßwaren aus dem Laden. Durch die Polizei wurden unmittelbar Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, welche erfolgreich verliefen. Der 14-jährie Junge konnte durch die eingesetzten Polizisten angetroffen und gefasst werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

