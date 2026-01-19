Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Steine auf die Ruhrstraße geworfen

Arnsberg (ots)

Am 17.01.2026 gegen 15 Uhr befuhr eine Autofahrerin mit ihrem achtjährigen Sohn in Alt-Arnsberg die Ruhrstraße in Richtung Kreisverkehr Bömerstraße. Auf Höhe des Sauerland-Museums bemerkten die beiden einen lauten Knall. Kurz darauf schaute die Autofahrerin nach und bemerkte eine Delle im Dach ihres Autos. Die alarmierten Poli-zeibeamten fanden an der beschriebenen Stelle mehrere Steine auf der Fahrbahn. Es ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täter Steine von der Empore des Museums auf die Ruhrstraße warfen, sodass das Dach der Arnsbergerin beschädigt wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

