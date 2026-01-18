Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Winterberg

Winterberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B236 in Winterberg wurden gestern Mittag, gegen 13:00 Uhr drei Personen verletzt, eine davon schwer. Eine 47jährige Autofahrerin aus Neustadt (Hessen) wollte an der Einmündung B236 / Poststraße nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Ermittlungen ein entgegenkommendes Auto eines 36jährigen Winterbergers. Es kam zum Zusammenstoß. Zwei der Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

