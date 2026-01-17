Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus
Brilon (ots)
Nach der Rückkehr am 16.01.2026 aus seinem Urlaub stellte der Geschädigte fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, in sein freistehendes Einfamilienhaus einzudringen. Augenschein blieb es bei einem Versuch. An zwei Fenstern konnten entsprechende Spuren festgestellt und gesichert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
