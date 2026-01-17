PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus

Eslohe-Wenholthausen (ots)

Unbekannte Täter drangen durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus ein. Der Geschädigte war zum Zeitpunkt der Tat im Urlaub und bemerkte dies am Freitag, 16.01.2025, bei seiner Rückkehr. Die Täter durchwühlten das Schlafzimmer und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen alten Ehering. Hinweise auf weitere Tatbeute liegen aktuell nicht vor. Die Direktion Kriminalität hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

